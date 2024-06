Tromba marina al largo di Livorno. Sospesa la Coppa Risiatori

Le foto dei lettori da: Terrazza Mascagni, Montenero Basso, Borgo San Jacopo, Tre Ponti, Antignano, Bagni Fiume (foto di Antoni Valerio), La Rosa ecc... Scorrete verso destra per aprire le foto e continuate a inviare se volete

E' stata avvistata poco prima delle 18 da chi si trovava sul lungomare e persino da Montenero Basso: su Instagram abbiamo pubblicato il video di un lettore da Montenero e di un lettore dagli scogli dell'Accademia (ringraziamo entrambi per la disponibilità)

Una tromba marina al largo di Livorno. E’ stata avvistata poco prima delle 18 da chi si trovava sul lungomare (su Instagram il video di un lettore dagli scogli dell’Accademia) e persino da Montenero Basso (su Instagram il video di un lettore). La tromba marina è stata avvistata anche dai passeggeri di un treno in arrivo alla stazione. Decine le foto che ci state inviando e vi ringraziamo. Scorrete verso destra per aprire le foto. Sospesa per maltempo la Coppa Risi’atori. A data da destinarsi la gara a 10 remi maschile. Mentre la gara nazionale a 10 remi femminile della Coppa è andata in scena (in extremis) e l’equipaggio del Borgo Cappuccini ha vinto superando in finale gli altri due equipaggi livornesi di Ardenza/Labrone e Ovosodo. Il 1 giugno Ovosodo ha vinto la gara under femminile, il Borgo il MiniPalio maschile.

