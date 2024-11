Troppe auto in divieto, ripristinati i cassonetti in via dei Terrazzini e via del Seminario

Sopralluogo dell'assessore Cepparello, prevista l'introduzione di nuovi accorgimenti sulla viabilità per poter riposizionare i contenitori “intelligenti” di ultima generazione con l'auspicio che i nuovi mezzi non trovino ulteriori impedimenti al transito

Aamps/Retiambiente informa di avere temporaneamente ripristinato in via dei Terrazzini e in via del Seminario le “vecchie” postazioni di cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Ciò si è reso necessario, si legge in un comunicato stampa del 18 novembre, a causa della moltitudine di auto lasciate in questi giorni in divieto di sosta nelle strade del quartiere che hanno troppo spesso impedito il transito dei nuovi mezzi adibiti alla vuotatura dei contenitori di ultima generazione e costretto la Polizia Municipale ad elevare sanzioni e rimozioni coatte.

A seguito di un sopralluogo l’assessora Giovanna Cepparello sottoporrà ai tecnici del Comune di Livorno una serie di proposte per risolvere la criticità rilevata e impedire nella zona il perpetrarsi delle soste selvagge. Dopodiché verranno riposizionati i contenitori “intelligenti” di ultima generazione per la raccolta differenziata dei rifiuti con l’auspicio che i nuovi mezzi non trovino ulteriori impedimenti al transito.

Condividi:

Riproduzione riservata ©