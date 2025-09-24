“Troppi comportamenti incivili a bordo degli autobus”

Autolinee Toscane fa sapere che si verificano, in particolare, nelle linee utilizzate dagli studenti. At è pronta a collaborare con istituzioni e scuole e ricorda che sui propri mezzi è in funzione un sistema di videosorveglianza

Autolinee Toscane rende noto in un comunicato stampa che, purtroppo, sui propri autobus che svolgono servizio di servizio di trasporto pubblico si stanno registrando episodi di vandalismo e comportamenti incivili. In particolare, questi episodi si stanno ripetendo sulle linee utilizzate dagli studenti per recarsi a scuola o per tornare a casa da scuola. Nell’ultimo (ma solo in ordine di tempo) caso segnalato l’autista ha dovuto richiamare più volte giovani passeggeri che fumavano e disturbavano gli altri clienti con musica a volume altissimo. L’azienda ricorda che sui propri mezzi è in funzione un sistema di videosorveglianza che registra le immagini di ciò che avviene a bordo e nelle sue immediate vicinanze esterne. Tali immagini sono a disposizione delle istituzioni competenti. At conferma la propria piena disponibilità a contribuire con le istituzioni e le scuole a porre in essere tutte quelle azoni informative ed educative volte a far conoscere a giovani e famiglie quali comportamenti siano illegali e quali siano i rischi (sia dal punto di vista del risarcimento in sede civile che di eventuali condanne penali) che possano derivare da violazioni della Legge Regione Toscana n. 42/1998 (e ss.mm.ii.). Legge che, tra le altre cose, indica fra i doveri del cliente del servizio di trasporto pubblico di: non disturbare gli altri viaggiatori (l’uso dei cellulari è ammesso, a condizione di non arrecare disturbo agli altri viaggiatori); non sporcare e non danneggiare i mezzi e le strutture di supporto; non trasportare oggetti nocivi o pericolosi; non fumare compreso le cosiddette “sigarette elettroniche”; non gettare alcun oggetto dai veicoli.

Condividi:

Riproduzione riservata ©