Trova delle banconote avvolte in un foglio al bancomat e lancia un appello

Il bancomat in via dei Lanzi, traversa di via Cairoli, dove Francesca ha trovato le banconote abbandonate intorno alle 11.30 del 29 agosto

Francesca ha lanciato un appello sia sulla propria pagina Fb che su quella di un gruppo di oggetti smarriti. "Ovviamente le restituirò a chi mi saprà dire esattamente l'importo e cosa c'è scritto sopra al foglio"

Trova delle banconote abbandonate al bancomat e lancia un appello per trovare il proprietario. Francesca, che ringraziamo per la disponibilità, le ha trovate recandosi a prelevare intorno alle 11.30 del 29 agosto al bancomat dell’Intesa San Paolo in via dei Lanzi, traversa di via Cairoli. “Erano appoggiate sul muretto all’interno del locale – spiega Francesca – avvolte in un foglio di carta piegato in quattro per un totale di alcune decine di euro. Anche se la cifra non è elevatissima penso possano fare comodo a chi le ha perse. Di questi tempi poi…”. Non indichiamo volutamente la cifra esatta perché “le restituirò a chi mi saprà dire esattamente l’importo e cosa c’è scritto sopra al foglio”. Chi le avesse smarrite può contattarci inviando una mail a [email protected]. Nel frattempo Francesca ha lanciato un appello sia sulla propria pagina Fb che su quella di un gruppo di oggetti smarriti.

