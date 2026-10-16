Trova un borsello nei pressi della sua abitazione e lo restituisce

Foto di archivio

"L'ho fatto con il cuore, senza indugiare un attimo, e lo rifarei". Il cittadino che ha trovato il portafoglio vorrebbe incontrare il proprietario per ringraziarlo personalmente poiché quando è passato a consegnargli il dono lui non era in casa

A volte, da un piccolo gesto di onestà nasce una storia fatta di riconoscenza e gentilezza. È quanto accaduto ad un cittadino livornese che ha trovato un borsello a tracolla per terra, davanti alla propria abitazione, e ha deciso di custodirlo fino a quando non è riuscito a restituirlo al legittimo proprietario. “L’ho fatto con il cuore, senza indugiare un attimo, e lo rifarei” spiega. La riconsegna è avvenuta e il proprietario, per ringraziarlo del gesto, ha voluto ricambiare con un piccolo regalo portato personalmente a casa del cittadino che aveva ritrovato il borsello. Peccato, però, che al momento della visita lui non fosse presente. A ricevere il dono è stata la moglie, che, trovandosi di fretta, non ha avuto modo di chiedere il nome o i recapiti della persona che si era presentata alla porta. Da qui nasce il desiderio di ritrovarlo. Il protagonista della vicenda, che ringraziamo per la disponibilità, vorrebbe poter ricontattare il proprietario del borsello per ringraziarlo personalmente del pensiero ricevuto. Due gesti semplici che raccontano come la correttezza e la gratitudine a volte possano incontrarsi e dare vita a un piccolo episodio di umanità. L’appello, dunque, è rivolto al proprietario del borsello: se riconosce questa storia, può farsi avanti per ricontattare la persona che gli ha restituito quanto aveva smarrito. L’obiettivo non è ottenere visibilità, ma avere l’occasione di dirgli grazie di persona.

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