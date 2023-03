Trovano 370€ sotto ad una ruota e li consegnano ai carabinieri

Le banconote sono state consegnate ai carabinieri in via della Pieve e verranno portate all'ufficio oggetti smarriti del Comune

Una famiglia stava andando a messa a piedi quando ha notato le banconote incastrate sotto ad una ruota. Uno dei figli, Michele, quasi 14 anni: "Mamma, sono tanti soldi dobbiamo consegnarli alle forze dell'ordine". La donna: "Mi auguro che qualcuno si faccia vivo". I genitori hanno dato un "premio" a Michele

Trovano 370 € in terra e li consegnano ai carabinieri. Protagonista di questa “buona notizia” è una famiglia. “Ieri mattina (domenica 12 marzo, ndr) – racconta la donna che preferisce rimanere anonima – con mio marito e i nostri tre figli stavamo andando a piedi alla chiesa di Sant’Jacopo in Acquaviva per la messa quando sotto alla ruota di un’auto parcheggiata abbiamo notato delle banconote. Non erano all’interno di un portafoglio, erano incastrate senza un gommino né un fermacarte forse spinte lì dal vento, tanto che una banconota da 50 non siamo riusciti a prenderla”. Uno dei nostri figli, Michele, 14 anni quest’anno, non ha avuto dubbi: “Mamma, sono tanti soldi dobbiamo consegnarli”. E così la famiglia ha raggiunto la vicina caserma dei carabinieri in via della Pieve consegnando le banconote, 370 €, specificando che sotto alla ruota era rimasta incastrata la banconota da 50 (che poi all’uscita dalla chiesa è “sparita”). “I carabinieri – continua la mamma – ci hanno spiegato che l’indomani (lunedì 13 marzo, ndr) avrebbero portato la somma all’ufficio oggetti smarriti del Comune. Mi auguro che qualcuno si faccia vivo indicando con precisione il luogo, l’ammontare della somma e le banconote da cui era costituita. Faccio questo tentativo tramite il vostro giornale, anche solo per dare soddisfazione ad un ragazzino di quasi 14 anni che invece di tenersi il denaro ha pensato di consegnarlo alle forze dell’ordine”.

