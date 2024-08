Trovano un messaggio in bottiglia tornando dalla Meloria

Vincenzo, Valentina e Aurelia, che ringraziamo per la disponibilità, autori del ritrovamento del messaggio in bottiglia; nella seconda foto, scorrendo verso destra, il messaggio

Il racconto di Vincenzo. "Abbiamo visto brillare qualcosa e nel blu scuro del mare spiccava proprio bene. Mia figlia nell'issarla pensava già ad una mappa del tesoro. E' stato un bel momento. La bottiglia e il messaggio provengono dalla Corsica: li abbiamo messi da parte se dovesse spuntar fuori la "ciurma dei nove", non si sa mai"

Stavano rientrando a Livorno dopo una domenica (11 agosto) trascorsa in barca alla Meloria quando verso le 17,30 all’incirca nel tratto che separa la Meloria dal porto dove l’acqua è profonda e ha un colore blu scuro, spiega Vincenzo, “ad un certo punto ho visto qualcosa brillare e nel blu spiccava proprio bene”. “Siamo tornati indietro per andare a vedere cos’era – prosegue il racconto – e avvicinandomi piano piano all’oggetto mia figlia, che nel frattempo aveva preso il retino, era pronta ad issarlo”. L’oggetto in questione era proprio un messaggio in bottiglia. “L’emozione è stata tanta, Aurelia felice e entusiasta pensava già ad una mappa del tesoro. E’ stato un bel momento”. La bottiglia era chiusa bene e dopo un po’ di sforzi sono riusciti ad aprirla. Non conteneva la mappa di un tesoro ma un messaggio scritto in chiave spiritosa spedito a giugno dalla Corsica. “La bottiglia e il messaggio li abbiamo messi da parte – conclude Vincenzo – se dovesse, non si sa mai, spuntar fuori la “ciurma dei nove” come scritto nel messaggio”.

