Trovata dai bagnanti una tartarughina al Sonnino

La tartaruga trovata stamattina al Sonnino

Il biologo Raimondi: "E' un esemplare di acqua dolce. In casi come questo suggerisco di fare due cose: o rivolgersi al Tarta Club Italia che vi dirà dove portarla oppure prenderla con sé e occuparsene amorevolmente senza mai abbandonarla"

Una tartaruga grande come il palmo di una mano tra gli scogli del Sonnino. E’ marina? E’ di acqua dolce? Si domandano i bagnanti che l’hanno trovata. La risposta arriva dal biologo dell’Acquario, Giovanni Raimondi, che ringraziamo come sempre per la disponibilità. “E’ un esemplare palustre, quindi di acqua dolce. In casi come questo le cose da fare sono due: o rivolgersi al Tarta Club Italia, che vi dirà dove portarla, oppure prenderla con sé e occuparsene amorevolmente senza mai abbandonarla”. I bagnanti cercano per lei una casa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©