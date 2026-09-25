Trovata l’auto di Stefano a Quercianella

Foto autorizzata alla pubblicazione da parte della famiglia

L’appello della famiglia: “Chiunque lo abbia visto, soprattutto nei boschi tra Quercianella, Chioma e Castellaccio, ci contatti”. La Suzuki Ignis è stata individuata nella zona di via Kaiser Parodi e via Vitalba, al confine del bosco

È stata trovata l’auto di Stefano Del Nista, 71 anni, scomparso da martedì 22 settembre. La figlia Viola, che ha autorizzato questa pubblicazione e che ringraziamo per la disponibilità, fa sapere che la Suzuki con la quale l’uomo si era allontanato dalla zona di Picchianti è stata infatti ritrovata a Quercianella, nella zona compresa tra via Kaiser Parodi e via Vitalba, al confine del bosco. La scoperta rappresenta un elemento importante per cercare di ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo. Le forze dell’ordine sono state informate. Stefano, come riferito dalla figlia Viola, non è rientrato a casa dopo il lavoro e da martedì sera il suo cellulare risulta spento e disconnesso. La famiglia ha verificato anche la sua eventuale presenza negli ospedali di Livorno, Pisa e Pontedera, senza trovare riscontri. Ora l’appello si concentra soprattutto sulla zona collinare e boschiva a sud di Livorno. “A chiunque potrebbe averlo visto in questi giorni, soprattutto nei boschi zona Quercianella-Chioma-Castellaccio, per favore non esiti a contattarci”, è la richiesta della famiglia, che ringrazia anche tutte le persone che hanno contribuito a diffondere l’appello. Chiunque abbia informazioni utili può contattare Viola o Giulia Del Nista tramite Messenger oppure telefonare o scrivere ai numeri 338 724 9225 e 327 744 2297.

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