Trovate lamette nel parco della piazza Pamela Ognissanti

Nella foto le lamette trovate e raccolte

Il sospetto è che vengano messe da chi è infastidito dalla presenza di gatti randagi. Una frequentatrice: "Vengono costantemente rimosse da chi ha buon senso ma purtroppo è una situazione che si verifica ormai di frequente"

“Le lamette vengono costantemente rimosse da chi ha buon senso ma purtroppo è una situazione che si verifica ormai di frequente”. A dirlo è una delle frequentatrici del parco pubblico della piazza Pamela Ognissanti tra via Chiellini e via Mentana dove si trova l’entrata principale (gli altri due ingressi sono in via Chiellini). In base a quanto racconta la donna lamette e non solo, anche pezzi di rasoi, vengono abbandonate di proposito nell’area da chi sarebbe infastidito dalla presenza di gatti randagi. “Il problema di per sé già grave – prosegue la frequentatrice – è che il parco è frequentato anche da bambini che si divertono a raccogliere le margherite con tutti i rischi che ne possono conseguire. Spero che portando alla luce questa situazione la cosa si interrompa”.

