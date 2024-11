Rimosse stamattina sei biciclette legate al palo

Non una, non due, nemmeno tre. Stamattina una pattuglia è intervenuta chiedendo al carro attrezzi la rimozione, alcune più simili a rottami che a biciclette marcianti

Non una, non due, nemmeno tre. Bensì sei. Tante erano legate ad un palo in via delle Bandiere, traversa di via Ricasoli, che alla fine non potevano non essere notate dalla polizia municipale. Stamattina una pattuglia è intervenuta prendendo nota dei modelli e chiedendo al carro attrezzi la rimozione delle bici, alcune più simili a rottami che a biciclette marcianti, che verranno portate al deposito comunale. Se qualcuno dovesse reclamare la propria potrà andare a ritirarla pagando la multa per sosta sul marciapiede. La singolarità, se vogliamo, è che la segnaletica verticale del palo in questione indica che la zona è videosorvegliata. Aamps e municipale sono impegnate da sempre nella rimozione di biciclette abbandonate. L’ultima “raccolta” è di ottobre e ha portato a 402 i rottami rimossi da inizio anno per un totale di 6.520 kg di materiale ferroso trasportato ai Centri di Raccolta e avviato al corretto smaltimento.

Condividi:

Riproduzione riservata ©