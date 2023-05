Trovati alcuni bossoli in via Buontalenti

Il punto esatto in cui sono stati trovati i bossoli e nella seconda foto Simone Toschi

Il ritrovamento è stato fatto sotto e davanti al banco dove purtroppo più volte sono state trovate scritte antisemite. Toschi, presidente del Consorzio Buontalenti e del Ccn: "Un altro episodio che ci penalizza come esercenti. Torno a chiedere a gran voce l'installazione di telecamere"

Trovati alcuni bossoli in via Buontalenti. Il ritrovamento è stato fatto la mattina del 2 maggio sotto e davanti al banco dove purtroppo più volte sono state trovate scritte antisemite. Sul posto è intervenuta la scientifica dei carabinieri che ha sequestro il tutto e avviato le indagini. Simone Toschi, presidente del Consorzio Pentagono Buontalenti e del Ccn Buontalenti: “Un altro episodio che non trova alcuna motivazione e che ci penalizza come esercenti. Mi dispiace ripetere un po’ le stesse cose ma torno a chiedere a gran voce le telecamere. Speriamo che con la ristrutturazione di tutta questa area possano essere installate”.

