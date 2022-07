Trovati due cuccioli legati al cancello di Villa Corridi

Si tratta di un maschio e una femmina di circa 3 mesi e non sono dotati di microchip. Se qualcuno li riconoscesse o fosse interessato a prendersene cura può trovare qui i contatti utili

Si trovano in custodia nel canile comunale “La Cuccia nel Bosco” i due cuccioli che sono stati trovati, nel pomeriggio di lunedì 11 luglio legati con un cavo del telefono ad un cancello della Villa Corridi in via del Vecchio Lazzeretto. Si tratta di un maschio e una femmina di circa 3 mesi, colore nero e marrone scuro (tipo rotweiler) e non sono dotati di microchip. Se qualcuno li riconoscesse o comunque chi fosse interessato a prendersene cura, può contattare l’Ufficio Tutela Animale scrivendo una mail all’indirizzo [email protected], oppure chiamando il numero 366 1989783 in orario di ufficio, oppure chiamando il Referente di Canile al numero 333 9707752. Il canile è aperto al pubblico (su appuntamento) tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17. Domenica e festivi solo la mattina dalle ore 9 alle 13.

