Trovato in zona punta Pacchiano-Calafuria presunto ordigno bellico tra gli scogli in mare

La Capitaneria ha richiesto l'intervento del Nucleo SDAI (Artificieri) La Spezia per eventuale rimozione e brillamento

A seguito del ritrovamento di un presunto ordigno bellico in acqua, tra gli scogli, e dell’interdizione alla navigazione del tratto di mare circostante da parte della Capitaneria di Porto, l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune ha deciso di “interdire in via cautelativa, il transito, la sosta e la permanenza a persone, cose, animali ed a mezzi non autorizzati, nell’area demaniale marittima Punta Pacchiano – Calafuria”.

Nell’avviso inviato alla Sala Operativa della polizia municipale, la Capitaneria di Porto ha reso noto di aver reperito grazie ad una segnalazione un oggetto metallico cilindrico, di circa 20/30 centimetri (appunto un presunto ordigno bellico), adagiato su un fondale di circa 1 metro tra gli scogli di una insenatura zona punta Pacchiano – Calafuria, posizione LAT. 43°28’,0941N LONG.010° 20.2238’E. La Capitaneria ha richiesto l’intervento del Nucleo SDAI (artificieri) La Spezia per eventuale rimozione e brillamento. Nel frattempo per motivi di sicurezza nessuno si può avvicinare alla zona, né via mare né via terra.

