Trovato Larry, il cane disperso dopo l’incidente

Larry a casa, ringraziamo Samuele per la foto

"Tutto bene quello che finisce bene. Ringrazio tutti per l'aiuto. Ci sono state tante chiamate e segnalazioni. E' stato un miracolo"

Trovato. Larry, il cane che risultava disperso dopo l’incidente di ieri pomeriggio avvenuto tra il casello autostradale di Rosignano e Cecina Nord, direzione sud, è stato ritrovato oggi dopo ore di apprensione da parte di Samuele, il proprietario dell’animale e automobilista dell’auto rossa coinvolta nell’incidente: “Lo abbiamo trovato sotto ad un olivo in buone condizioni, spaventato, ma neanche troppo, a Collemezzano. Dopo l’incidente è saltato fuori dal bagagliaio. Per l’appunto l’ho trovato io, mi ha riconosciuto e mi è venuto incontro – spiega il giovane, che ringraziamo per la disponibilità – Tutto bene quello che finisce bene. Ringrazio tutti per l’aiuto. I paesani di Collemezzano e tutte le segnalazioni e chiamate che tramite social ci sono arrivate nelle ultime ore. E’ stato un miracolo”. Samuele, la compagna e Larry sono di nuovo tutti e tre insieme a casa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©