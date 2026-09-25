Trovato senza vita l’uomo scomparso

Foto autorizzata alla pubblicazione da parte della famiglia

Il corpo è stato trovato su un sentiero nelle vicinanze della macchina ritrovata abbandonata a Quercianella

Si chiude nel modo più tragico la ricerca dell’uomo scomparso da martedì 22 settembre dopo essersi allontanato in auto dalla zona di Picchianti intorno alle 18. A comunicare la notizia sono stati i familiari attraverso un messaggio pubblicato sui social nel pomeriggio: “Nostro padre è stato trovato morto sul sentiero sito nelle vicinanze della macchina. Non c’è più nulla da accettare o avvistare”. L’auto era stata ritrovata nella zona di Quercianella, tra via Kaiser Parodi e via Vitalba, al confine del bosco. Da lì erano partite questa mattina le ricerche, con l’attenzione concentrata in particolare sui sentieri e sulle aree boschive tra Quercianella, Chioma e Castellaccio. Stefano non aveva fatto rientro a casa dopo il lavoro e il suo cellulare risultava spento e disconnesso dalla serata di martedì. Nei giorni scorsi la famiglia aveva verificato anche la sua eventuale presenza negli ospedali di Livorno, Pisa e Pontedera, senza trovare riscontri. L’appello era stato condiviso da moltissime persone nella speranza di poterlo ritrovare.

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