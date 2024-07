Tuffi e pesca senza barriere con Primo Pensiero

“Non è solo il far fare il tuffo ma è dare una prospettiva di rinascita”. A dirlo è Claudio Rigolo, presidente dell’associazione Sport Insieme Livorno che 12 anni fa, dopo aver attaccato la racchetta al chiodo (breve cv tennistico in fondo), ha realizzato il sogno di acquistare una barca, che chiamerà Primo Pensiero, accessibile a persone disabili. Ormeggiata in Largo Tito Neri davanti a piazza del Pamiglione, Rigolo è il comandante di Primo Pensiero che conduce fino alla Meloria o lungo la costa per il bagno e alla Cala del Leone e Rogiolo per la pesca sulle poste da pesca da 6 a 12 miglia. “Lo scorso anno abbiamo fatto una sessantina di uscite complessive – prosegue Rigolo – E la cosa mi riempie di orgoglio, ancor di più vedere i loro occhi felici e sapere di dare loro un’occasione di ripartenza”. Cavaliere al merito della Repubblica, Rigolo ha iniziato negli anni ’90 a giocare a tennis; nel 95 arriva il primo titolo italiano; da giocatore ha poi partecipato alle paralimpiadi di Atlanta e di Sidney; da tecnico della nazionale italiana ha partecipato alle paralimpiadi di Atene e di Pechino. Rigolo si è sempre dedicato all’insegnamento del tennis e tuttora ha una scuola di tennis.

