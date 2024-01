(1) Allegati (1) LA LISTA DEI TUFFATORI

Tuffo della Befana: Livorno e Pisa ancora insieme

Il maltempo non ha scoraggiato gli oltre 100 tuffatori (clicca sulla clip in alto sopra il titolo per consultare la lista dei bagnanti) che nella mattina di sabato 6 gennaio si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Marina di Pisa per salutare così l'Epifania 2024

Il maltempo non ha scoraggiato gli oltre 100 tuffatori (clicca sulla clip in alto sopra il titolo per consultare la lista dei bagnanti) che nella mattina di sabato 6 gennaio si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Marina di Pisa per salutare così l’Epifania 2024. Nutrita la rappresentanza degli Amici del Mare di Livorno che dopo il bagno di Capodanno hanno replicato per questa Befana. Una grande festa che è diventata ormai una tradizione per il litorale pisano sostenuta dal Comune di Pisa ed organizzata dall’Avis di Pisa e dagli Amici del Mare di Livorno con la preziosa collaborazione della Croce Azzurra del litorale pisano, della Croce Rossa, della Pubblica Assistenza di Pisa e dell’IPA (Internazional Police Association) e la partecipazione del gruppo cani di salvataggio (SICS).

Le premiazioni dell’AVIS sono così state effettuate:

Tuffatore più Giovane – Diara Tommaso – 10 anni

Tuffatore “con più esperienza” – Fassani Egisto – 82 anni

Gruppo più numeroso – Amici del Mare di

Condividi:

Riproduzione riservata ©