Tuffo della Merla al Gabbiano e agli ex Tre Ponti

Foto di rito prima del tuffo

Massimo Volpi, Marco Susini, Carlo Bertocchi, Renzo Orsini, Stefano Franceschi, Mauro Conti, Fabio Cozzolini, Roberto Niccolai, Fabio Pannocchi, Massimiliano Mastalli, Daniela Malfatti, Tullio Serafini, Massimo “Jack” Falleni. Sono stati i partecipanti di quest’anno al tuffo della Merla organizzato al Gabbiano dagli Amici del Gabbiano. Dopo la foto di rito, tutti in passerella. Uno ad uno, chi con la cuffia, chi senza, facendo attenzione a non scivolare, sono entrati nell’acqua gelida rinnovando così una tradizione ultradecennale. Era presente la “mascotte” del gruppo il signor Carlo Bertocchi, fratello del portiere del Livorno negli anni Cinquanta, che proprio oggi festeggia 93 anni. Poco dopo c’è stato il tuffo della Merla degli Amici del Mare agli ex Tre Ponti in ricordo dell’amico Roberto Onorati. Presenti: Giovanni Schiano, Nicola Campolmi, Fabio Barontini, Maurizio Poli, Federica Cozzolino, Corrado Pacini, Massimo del Moro, Alberto Mazzoni, Marco, Donatella e il marito

