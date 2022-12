Tuffo di Natale 2022 al Gabbiano

Come da tradizione il Natale non è Natale senza tuffo in mare! A dirlo, ma soprattutto a farlo, sono stati gli Amici del Gabbiano che capitanati da Marco Susini e Alessandro Silvestri, si sono dati appuntamento alle 11 del 25 dicembre per il consueto bagno natalizio. Aiutati anche dalle miti temperature di queste ore il gruppo di affezionati al bagno d’inverno ha percorso lo “scivolino” e si è immerso tra le onde e il salmastro.

Poi doccia, accappatoio e brindisi per augurare a tutti un felice Natale in riva al mare. Non sono mancati i curiosi dalla spalletta e i media locali che hanno ripreso il gesto e il tradizionale rito. Appuntamento adesso al consueto Tuffo di Capodanno.

