Tuffo di Natale degli Amici del Gabbiano

Tuffo di Natale, incerto fino all'ultimo per le condizioni meteo. Ma, alla fine, anche per questo 25 dicembre il gruppo di amici si è ritrovato per festeggiare questo giorno di festa con un bagno in mare

Mediagallery Uno degli organizzatori, Alessandro Silvestri, ha colto l'occasione per fare gli auguri a tutta la città e ricordare, a chiunque volesse partecipare, l'appuntamento in programma per il tuffo di Capodanno

Tuffo di Natale, incerto fino all’ultimo per le condizioni meteo. Ma, alla fine, anche per questo 25 dicembre gli Amici del Gabbiano si sono ritrovati nell’omonimo luogo, tra i Tre Ponti e la Rotonda Ciampi, per festeggiare questa festività bagnandosi del salmastro del nostro mare. “Grazie a chi c’era ed a chi non è potuto essere presente – ha commentato uno degli organizzatori, Alessandro Silvestri – Il nostro tuffarci in mare, anche in questo giorno di festa, è anche un modo per augurare a tutti i livornesi un buon Natale da parte degli Amici del Gabbiano. Ricordiamo a tutti poi il nostro appuntamento con il tuffo di Capodanno per il quale verranno date maggiori indicazioni nei prossimi giorni”.