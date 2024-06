Turismo, livelli pre-pandemia. Confcommercio: “Promuoviamo Livorno come destinazione turistica”

Con l’avvio della stagione crocieristica 2024 e il ritorno ai livelli di traffico pre-pandemia, Confcommercio Livorno sottolinea l'importanza di trattenere i turisti in città per lo sviluppo dell’economia locale

“Livorno ha un potenziale turistico enorme che va sfruttato appieno – afferma Federico Pieragnoli (in foto), direttore della Confcommercio provinciale – Oltre alle classiche mete toscane, la nostra città offre attrazioni uniche e esperienze autentiche che possono arricchire il soggiorno dei visitatori. Il numero di turisti che “approdano” a Livorno è importante, ma ancora più significativo è il numero di pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive cittadine, l’offerta di escursioni che partono per visitare la costa provinciale, i visitatori italiani che passano qui qualche giorno per una gita in battello o per un’esperienza culturale ed enogastronomica. Livorno sta faticosamente cessando di essere “il porto di Firenze” e la sua attrattività turistica è in aumento. Le previsioni per la stagione 2024 in Toscana registrano un aumento del flusso turistico che potrebbe superare i numeri pre-pandemia. E’ un’opportunità per rafforzare l’economia locale. Chi viene a Livorno o anche “passa” da qui deve trovarla accogliente, sicura e decorosa, che lo induca a restare per un pranzo o una cena, tornare in futuro, e a parlare delle specificità della città. Il nostro obiettivo è trasformare Livorno in un punto di riferimento per il turismo non solo crocieristico e non solo come porto di transito, ma come vera e propria meta turistica, contribuendo così alla crescita sostenibile e diversificata dell’economia locale”.

