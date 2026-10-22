Turismo, Livorno rilancia la propria offerta

Tramonti: “Abbiamo valorizzato la città come destinazione primaria da conoscere e vivere”. La missione del coordinatore Lem al TTG Travel Experience di Rimini ha visto anche un importante confronto strategico con Msc Crociere

Positiva partecipazione dell’Ambito Turistico Livorno al TTG Travel Experience 2026 di Rimini, il principale appuntamento fieristico dedicato alla promozione turistica in Italia. Coordinata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, la presentazione è avvenuta sotto il concept strategico “Livorno, Toscana Mediterranea” all’interno dello stand messo a disposizione da Toscana Promozione Turistica. Nel corso dell’iniziativa dedicata a stampa e operatori, al centro dell’attenzione è stata posta una destinazione autentica, contemporanea e inaspettata, capace di riunire in una visione comune le tre realtà territoriali che la compongono: il dinamismo urbano e culturale di Livorno, i percorsi rurali e collinari di Collesalvetti e la natura incontaminata di Capraia Isola.

Livorno si è proposta come meta ideale per la formula del city break (2-4 giorni) e per un turismo esperienziale fruibile in ogni stagione dell’anno. Un racconto fondato sul legame profondo con il mare e sui suoi elementi identitari: dai percorsi in battello lungo i Fossi Medicei e il quartiere Venezia Nuova, all’eredità artistica di Modigliani e Fattori, fino alle suggestioni Liberty della Terrazza Mascagni e a una gastronomia fortemente riconoscibile, simboleggiata dal Mercato Centrale, dal Cacciucco e dal tradizionale “5e5”. In questo quadro di valorizzazione della destinazione, un rilievo prioritario è stato dedicato al settore marittimo e al segmento crocieristico, con l’obiettivo di posizionare il porto labronico non solo come snodo di transito, ma come vera porta d’accesso e meta di visita per chi viaggia via mare. Un percorso di consolidamento suggellato da un importante momento di confronto avvenuto in fiera con i massimi vertici del settore. “Tra i momenti di questa edizione del TTG, mi ha fatto particolarmente piacere incontrare Leonardo Massa, Vicepresidente Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC, per una proficua occasione di confronto”, dichiara Adriano Tramonti, coordinatore della Fondazione LEM. “Si tratta di un dialogo di rilievo strategico che si inserisce a pieno titolo nel lavoro strutturale che portiamo avanti come Fondazione LEM per rafforzare le relazioni con i grandi player del settore crocieristico e valorizzare Livorno come destinazione primaria da conoscere e vivere. La fiera è stata l’occasione ideale per presentare questa visione a media e operatori; in questo contesto, la presenza con noi dell’Acquario di Livorno testimonia quanto il contributo attivo degli operatori sia determinante nella promozione della destinazione. Relazioni strategiche, presentazione unitaria del territorio e partecipazione delle imprese: elementi che devono procedere insieme per costruire nuove e concrete opportunità per il turismo livornese”. A completamento della presenza della destinazione a Rimini, sono state infine presentate le “Esperienze firmate Livorno”: la linea di prodotti turistici strutturati e pronti per essere inseriti nei canali di offerta. Un ventaglio di proposte profilato sulle esigenze dei nuovi viaggiatori — dal benessere e la vita lenta ai percorsi outdoor, dai tour culturali all’enogastronomia, fino agli itinerari pensati per chi viaggia in modo indipendente — interamente consultabili sul portale ufficiale www.visit-livorno.it.

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