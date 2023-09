Turismo, presentati i risultati finali del progetto Quality Made

Una sala gremita del Museo del Mediterraneo di via Roma ha accolto l'evento dedicato alle conclusioni del progetto inserito nel Programma Interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020. Laura Giuliano, Itinera: "I turisti non si spostano più soltanto per vedere posti differenti, ma anche e soprattutto per conoscerne la cultura"

di Giulia Bellaveglia

Grande successo per la giornata di presentazione degli esiti del progetto Quality Made Network – Travel Different, il percorso finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020 (Fondo europeo sviluppo regionale) nell’ambito della Cooperazione territoriale europea e organizzato dall’Autorità di gestione Italia Francia marittimo con lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico dei territori dell’area, implementando l’uso del marchio ecoturistico identitario. Obiettivo dell’iniziativa, che ha avuto luogo negli spazi dell’aula Giorgio Kutufà del Museo di storia naturale del Mediterraneo di via Roma, valorizzare il concetto di identità culturale, che si manifesta attraverso una gestione d’impresa basata su principi di responsabilità e sostenibilità ambientale, culturale e sociale, fornendo un aiuto al tessuto imprenditoriale delle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle filiere turistiche dell’area di cooperazione. “Una serie di strategie fondamentali – spiega Laura Giuliano, vice presidente della Cooperativa Itinera, capofila del progetto – per seguire un percorso strutturato verso un ecoturismo sostenibile che guidi anche le amministrazioni comunali nella stessa direzione. Bisogna ricordare che i turisti non si spostano più soltanto per vedere posti differenti, ma anche e soprattutto per conoscere la cultura di un determinato Paese”. “Una prospettiva – aggiunge l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – verso la quale si è lavorato e grazie a cui si sono viste le potenzialità di Livorno. Abbiamo messo in campo strumenti minimi, essenziali, come la costituzione dell’ambito o un po’ di utilizzo di social network, che hanno dato risultati straordinari, incrementando del 50% rispetto al 2018 le presenze turistiche. Un movimento che vogliamo continuare ad accompagnare”. L’evento è stato anche l’occasione per un living lab fra le imprese e i tour operator coinvolti in questi mesi e per poter riflettere sui risultati del lavoro relativi alla comunicazione del brand.

