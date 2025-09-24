Turismo sostenibile, Itinera presenta i risultati del progetto

Laura Giuliano, vicepresidente di Cooperativa Itinera

Promosso dai 15 Comuni e finanziato dall’Ue, il progetto coordinato e gestito da Cooperativa Itinera ha coinvolto operatori locali, istituzioni e professionisti per valorizzare le eccellenze del territorio in chiave green, dando vita a esperienze di viaggio eco-culturali e a un piano di promozione condiviso. Martedì 30 settembre l'appuntamento conclusivo

Cooperativa Itinera ha coordinato e gestito il progetto “Green Community Viaggia a ritmo della natura” è l’azione D2 del Progetto “Green Community Costa degli Etruschi” all’interno del Piano di intervento PNRR Missione 2, componente 1, investimento 3.2, finanziato dall’Unione Europea. Attuato dai 15 Comuni della Costa degli Etruschi con capofila il Comune di Castagneto Carducci ha avuto lo scopo di qualificare esperienze e prodotti turistici eco culturali della Green Community Costa degli Etruschi. L’azione generale della componente, iniziata a maggio 2024, ha previsto la qualificazione dei prodotti e servizi turistici e la creazione e attuazione di un piano di marketing territoriale per promuovere il turismo green sul territorio della Costa degli Etruschi. L’azione si è svolta attraverso la co-progettazione con gli operatori del territorio al fine di valorizzare le produzioni locali e le eccellenze dal punto di vista eno-gastronomico, culturale/museale, sportivo, naturalistico-ambientale, balneare, artigianale, il tutto in chiave sostenibile. Alla co-progettazione hanno partecipato oltre 50 operatori che hanno garantito un contributo importante per la costruzione di esperienze green. L’intervento è stato curato in tutte le sue fasi da Cooperativa Itinera con la collaborazione del T.O Italia Highligts, attraverso la realizzazione di 15 prodotti di viaggio ecoturistici “Green Community Costa degli Etruschi” che sono stati frutto di un lavoro di mappatura e di condivisione del manifesto dei valori e di un disciplinare per la qualificazione di prodotti Green Community. La fase finale del progetto prevede inoltre la comunicazione e promozione delle esperienze e prodotti ecoturistici “Green Community Costa degli Etruschi” in ambito business-to-business ma anche to consumer, e la creazione di un network di tour operator che agiscono in ambito internazionale al fine della promo-commercializzazione dell’offerta turistica Green Community Costa degli Etruschi.

L’evento dal titolo “Turismo sostenibile e territorio in rete” che avrà luogo martedì 30 settembre alle ore 9.30 al Teatro del Garden Toscana Resort costituisce il momento conclusivo del progetto. Oltre al racconto delle attività svolte a cura di Laura Giuliano, vicepresidente di Cooperativa Itinera, la giornata vedrà la presentazione dei prodotti turistici realizzati dal progetto a cura del TO Italia Higlights nella persona di Luca Carnesecchi. I percorsi turistici realizzati saranno veicolati attraverso un catalogo e uno spot promozionale, che saranno lanciati durante l’evento e mediante la piattaforma: https://www.costadeglietruschi.eu/green_destination/. All’incontro prenderanno parte le istituzioni promotrici del progetto: il Comune di Castagneto Carducci nel ruolo di Capofila di Ambito Turistico della Costa degli Etruschi, e Toscana Promozione Turistica con un intervento sul ruolo delle destinazioni nella promozione del turismo sostenibile in Toscana a cura di Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione. L’incontro vedrà anche la presentazione dell’itinerario GT Costa Etrusca a cura di Marco Pavoletti, prodotto della componente D1 del progetto.

