Turismo. Via al progetto “De -Doti Emergenti” per formare giovani disoccupati

L'iniziativa, rivolta ai giovani disoccupati o inattivi dai 18 ai 34 anni, propone tre ambiti di formazione. Benedetta Moschini direttrice di Corali, impresa capofila: "Lavoriamo al progetto da oltre un anno mettendo in pratica gli "stimoli" raccolti dal tavolo delle politiche giovanili: comunicazione, tecnologia e gastronomia"

di Giulia Bellaveglia

Prende il via il progetto “De – Doti Emergenti”, ideato da Regione Toscana e dedicato ai giovani disoccupati o inattivi dai 18 ai 34 anni. L’iniziativa, che vede coinvolti l’impresa sociale Corali, in qualità di capofila, Comune, Fondazione Lem, Zaki Design, Arciragazzi, Ciofs, Orto degli Ananassi e Daxogroup, si pone l’obiettivo di formare figure professionali in ambito turistico attraverso tre ambiti di formazione. “Una proposta – dice il sindaco Luca Salvetti – che mette insieme due linee di lavoro fondamentali: la crescita del turismo, e quindi del sistema di accoglienza, e il coinvolgimento dei giovani in un’ottica che si muove tra preparazione scolastica, mondo del lavoro ed esigenza della città di fare qualcosa di nuovo”. Ogni attività sarà aperta ad un massimo di 12 partecipanti che potranno prendere parte a non più di 3 corsi e che riceveranno un’indennità di frequenza fino a 250 euro.

Tre le tipologie di azioni previste: “Sviluppa i tuoi talenti” (blogger turistico e storytelling, cucina tipica livornese, prodotti da forno livornesi, accoglienza turistica, progettazione eventi, gestione d’impresa per home restaurant o per B&B) per un totale di 8 corsi di formazione di 80/100 ore ciascuno, “Esercita i tuoi talenti” (3 laboratori teatrali, 3 laboratori dei feedback, 2 elevator camp, 3 hackathon, 3 barcamp e attività di impresa formativa simulata) in cui sono previste 15 esperienze formative di 50 ore ciascuna, 2 visite aziendali e 2 seminari, e “Accompagna i tuoi talenti” (life coaching, bilancio di competenze, mentoring e consapevolezza delle proprie capacità) con 6 iter individualizzati di 30 ore l’uno. “Un progetto – spiega Benedetta Moschini, direttrice formativa di Corali – su cui lavoriamo da oltre un anno e che si basa sull’orientamento e sulle abilità dei futuri lavoratori in base agli stimoli raccolti dal tavolo delle politiche giovanili: comunicazione, tecnologia e gastronomia”.

“Una proposta – aggiunge il responsabile eventi di Fondazione Lem Adriano Tramonti – che ci ha consentito di comprendere ancora meglio quali siano le figure professionali di cui Livorno ha bisogno nel settore di riferimento. L’obiettivo è infatti anche quello di formare chi lavora in un luogo che vive anche di turismo”. Modalità e termini di iscrizione saranno comunicati di volta in volta per ciascun percorso sui canali ufficiali di Corali. Per ulteriori informazioni: 0586/21.95.90 oppure [email protected].

