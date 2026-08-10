Tutti in campo per ricordare Cicce
Foto Rugby Livorno 1931, che ringraziamo per la disponibilità
Amici, familiari e compagni si sono ritrovati al campo Maneo per il primo Memorial dedicato a Diego. Il ricavato della giornata verrà destinato ad un progetto a favore dei bambini del Congo
Al Campo Maneo, sabato 8 agosto, non è stata soltanto una giornata per ricordare Diego Norfini. È stata una giornata per sentirlo ancora lì, dentro quella che per lui era casa: il rugby. Il primo Memorial “Cicce”, il soprannome con cui il pilone classe 2007 del Livorno Rugby Under 18 era conosciuto da tutti nell’ambiente della palla ovale, ha riunito amici, familiari, compagni e tanti esponenti del Livorno Rugby in una giornata fatta di sport, sorrisi, abbracci e commozione. A quasi due anni di distanza dalla scomparsa, il suo nome è tornato dunque a campeggiare sulle maglie e soprattutto a vivere attraverso le persone che gli hanno voluto bene. “Cicce” è stato presente nei ragazzi che correvano con il pallone tra le mani, negli abbracci tra gli amici, nelle emozioni della famiglia e in ogni momento di una manifestazione nata da un dolore enorme ma trasformata in qualcosa di concreto e positivo. La giornata ha infatti avuto anche un importante significato di solidarietà. Il Memorial è stato organizzato dalla famiglia e dagli amici di Diego con l’obiettivo di raccogliere un contributo destinato a un progetto a favore dei bambini del Congo. Un modo per trasformare il ricordo in un gesto capace di guardare oltre, proprio come hanno spiegato gli organizzatori attraverso il messaggio pubblicato dal Livorno Rugby.
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