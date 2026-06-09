“Tutti in piazza per Denny”
Il ritrovo del corteo è fissato alle ore 17.30 di mercoledì 10 giugno in piazza Barriera Garibaldi
“Tutti in piazza per Denny”. È questo l’appello lanciato attraverso la locandina (vedi foto) che invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa in programma il 10 giugno. Il ritrovo è fissato alle ore 17.30 in piazza Barriera Garibaldi a La Guglia. Da qui prenderà il via un corteo che attraverserà la città. Nel messaggio diffuso dagli organizzatori viene sottolineata la volontà di ritrovarsi tutti insieme e viene richiesta la massima partecipazione da parte della città di Livorno. L’appuntamento è quindi per il 10 giugno alle 17.30, con partenza da Piazza Barriera Garibaldi, per una manifestazione dedicata a Denny.
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