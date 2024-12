Tutti uniti per Emiliano e Ilenia: “Siete qui con noi”

"Il nostro cuore e i nostri auguri vanno ad Emiliano e Ilenia con tutta la nostra energia". E' stato realizzato dalle Bimbe in Rosa del canoa club di Livorno, squadra allenata da Ilenia la moglie di Emiliano rimasto ferito nell'esplosione di Calenzano, che lo hanno esposto ieri alla Coppa di Natale di Dragon Boat

Uno striscione per Emiliano e Ilenia, “Emi & Ile siete qui con noi“, è stato esposto sabato 14 dicembre al Laghetto dell’EUR a Roma dove si è svolta la Coppa di Natale di Dragon Boat. Promosso da Abbraccio Rosa odv e dalle Bimbe in Rosa del canoa club di Livorno, quest’ultima squadra allenata da Ilenia la moglie di Emiliano rimasto ferito nell’esplosione di Calenzano, lo striscione è stato firmato da tutte le altre undici società partecipanti al torneo e sostenuto dal presidente della federazione italiana di Dragon Boat Antonio De Lucia e dal presidente della Federazione Mondiale Claudio Schermi. “Volevamo esprimere tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto in questo difficile momento – spiega Simona delle Bimbe in Rosa, che ringraziamo per le foto – Il nostro cuore e i nostri auguri vanno ad Emiliano e Ilenia con tutta la nostra energia”.

