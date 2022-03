Tutto è pronto per la tre giorni dedicata alle unità cinofile Ucrs

Tre giorni che vedranno circa 40 unità cinofile alle prese con gli esami ENCI per diventare unità cinofile per ricerca persone disperse in superficie denominate UCRS. Anfi Toscana, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia ha organizzato questa sessione di esami 1/2/3 aprile 2022 presso il loro campo addestramento in una location meravigliosa concessa in forma di beneficenza dalla famiglia Vitarelli della Tenuta Bella Vista Insuese situata a Guasticce. Tre giorni che vedranno prove di obbedienza e prove di ricerca boschiva e saranno giudicate da un esperto giudice ENCI (Ente Nazionale della cinofilia Italiana).