Ucraina-Russia, bandiera della Pace in Comune. Fiaccolata a Collesalvetti

Salvetti: "Livorno vuol lanciare un messaggio per la pace nei territori ucraini e dire no ad ogni genere di conflitto. Partecipiamo a tutte le iniziative che in città si stanno preparando"

Mediagallery

Attraverso un post Fb il sindaco Salvetti ha annunciato il 24 febbraio, nel giorno dell’inizio del conflitto Ucraina-Russia, che la giunta ha deciso di esporre la bandiera della Pace sulla scalinata di Palazzo Civico. “In queste ore drammatiche – scrive il primo cittadino – la città di Livorno vuol lanciare un messaggio per la pace nei territori ucraini e dire no ad ogni genere di conflitto. La Giunta ha cosi deciso di esporre la grande bandiera con i colori dell’arcobaleno oltre a promuovere e partecipare a tutte le iniziative che in città si stanno preparando grazie all’impegno di enti, istituzioni, associazioni e semplici cittadini”.

Fiaccolata a Collesalvetti – I gruppi consiliari (5 Stelle, Cittadini in Comune per Collesalvetti, Collesalvetti Civica, Partito Democratico) e l’Amministrazione Comunale, invitano la cittadinanza a partecipare alla fiaccolata simbolica contro la guerra in Ucraina che avrà luogo alle 18.30 di giovedì 24 febbraio a Collesalvetti, con partenza da piazza della Repubblica e arrivo al Monumento ai Caduti.