Ufficiale, domani lezioni sospese per l’allerta arancione

Nella mappa pubblicata qui sotto Livorno è in A6

Poco dopo le 15 è arrivata l'ufficialità: confermato per domani 8 ottobre il provvedimento di sospensione dell'attività didattica come accaduto una settimana fa (Livorno in A6)

Diramata dalla protezione civile regionale un’allerta arancione per tutta la giornata di martedì 8 ottobre, dalle ore 8 alle 24.00, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti. Per domani, come accaduto il 3 ottobre, è stata decisa la sospensione (restano aperte le segreterie) delle attività didattiche e educative in ogni scuola di ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati. Inoltre, in concomitanza con l’allerta arancione, è stata disposta la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei musei comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri e del canile comunale.

Le previsioni

Dalla mattina previste precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovesci o temporale, anche di forte intensità, più diffuse inizialmente sui settori di nord-ovest, ma in estensione al resto della regione nella seconda parte della giornata. Cumulati fino a 150 mm sul nord-ovest, localmente superiori sui rilievi. Previsti venti da sud con raffiche fino a 60-80 km/h, mari molto mossi e possibilità di grandinate

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

