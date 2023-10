Ufficiale, domenica riapre al pubblico il parco di Villa Rodocanacchi

Uno dei sentieri all'interno del parco di Villa Rodocanacchi, foto Marco Grassi per Reset Livorno

I volontari di Reset accompagneranno i visitatori in un percorso segnalato di circa 3 km alla scoperta del parco patrimonio storico e culturale di Livorno. Partenze ogni 30 minuti dalle 9 alle 13

E’ ufficiale, riapre al pubblico il parco di Villa Rodocanacchi a Monterotondo. L’appuntamento per tutti gli interessati è per domenica 15 ottobre. I volontari di Reset, l’associazione che ha firmato un patto di collaborazione con la Usl Toscana nord ovest per la manutenzione e gestione del parco per tre anni, accompagneranno i visitatori in un percorso segnalato di circa 3 km alla scoperta del parco patrimonio storico e culturale di Livorno. E’ consigliato indossare scarpe comode. Partenze a gruppi ogni 30 minuti dalle 9 alle 13. Durata della camminata un’ora, ultimo ingresso alle 12.

