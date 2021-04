Ufficiale, la Toscana torna in zona gialla da lunedì 26 aprile

Ad annunciarlo ufficialmente è stato proprio il governatore della Regione, Eugenio Giani, con post secco e lapidario pubblicato alle 17,30 sulla sua pagina Facebook istituzionale

Adesso è ufficiale. La Toscana è tra le regioni che passa in zona gialla da lunedì 26 aprile. Ad annunciarlo ufficialmente è stato proprio il governatore della Regione, Eugenio Giani, con post secco e lapidario pubblicato alle 17,30 sulla sua pagina Facebook istituzionale: “La Toscana entra in zona gialla”, ha scritto il presidente pubblicando la grafica che vedete in pagina. Secondo quanto si legge sui quotidiani nazionali solo la Sardegna rimarrebbe rossa; in arancione Calabria, Valle D’Osta, Basilicata, Sicilia e forse la Puglia. Tutte le altre gialle.

In fondo all’articolo il Decreto Riaperture in vigore dal 26 con tutte le nuove regole.