Ufficiale: Toscana zona rossa fino al 20 aprile

Ordinanza del ministro Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 2 aprile 2021, da martedì 6 aprile per 15 giorni. Toscana in zona rossa da lunedì 29 marzo

Toscana zona rossa fino al 20 aprile (leggi qui l’intervento del sindaco: “Zona rossa? Troppe deroghe). E’ quanto contenuto nell’ordinanza del 3 aprile firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 2 aprile, ha firmato l’ordinanza che entrerà in vigore da martedì 6 aprile e che dispone per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per la Toscana (entrata in zona rossa lunedì 29 marzo) e per le seguenti altre regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta. Speranza ha firmato anche un’altra ordinanza che dispone il passaggio in area arancione per Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Inoltre, per effetto del Decreto Legge del 1 aprile 2021, alle regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile le stesse misure della zona arancione.