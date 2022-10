Uil Fpl, vi al corso di preparazione al concorso per Polizia Locale

La Uil Fpl organizza un corso di preparazione al concorso per Polizia Locale. Il corso della durata di circa 3 mesi svolto da funzionari ed ufficiali della polizia locale permetterà agli studenti di affrontare le prove con il giusto approccio e metodologia. Le lezioni online in diretta si svolgeranno in orario serale (20,30—23) due volte alla settimana. I corsisti inoltre avranno un tutor a disposizione per dubbi e chiarimenti sulle materie d’esame o procedure concorsuali. Verrà fornito testi di legge aggiornati e quanto necessario per lo studio.

Per info e iscrizioni. E-mail: [email protected]; WhatsApp/Telegram: Massimo 348.8639032; Sonia 320-0354144; Rosa 347-4670771.

