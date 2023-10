Ultimi giorni di lavori in via della Padula

I lavori stanno comportando incolonnamenti, in particolare durante le ore di punta (fermo immagine tratto dal video del 25 ottobre di una lettrice che ringraziamo per la disponibilità)

Sulla fine dell'intervento, il Comune fa sapere che al massimo lunedì 30 ottobre i lavori termineranno. La riasfaltatura dell'incrocio verrà eseguita dopo la riapertura dello svincolo Livorno Sud in Variante

In via della Padula è in corso un intervento di manutenzione stradale straordinaria programmato dell’ufficio lavori stradali del Comune per ripristinare la funzionalità della pavimentazione stradale, aumentando il livello di sicurezza e riqualificando la via dal punto di vista ambientale e funzionale. È interessato il tratto stradale che va dall’intersezione con via di Salviano all’intersezione con via Bacchelli per una superficie di 2.460 mq. I lavori, che vengono eseguiti in modalità diurna, prevedono la fresatura dei tratti maggiormente danneggiati (soprattutto nella parte centrale della carreggiata), la realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso tipo “binder” e infine la stesa del tappeto di usura in asfalto tipo “hard” (bitume modificato con l’aggiunta di polimeri per una maggiore resistenza). I chiusini in buono stato saranno riportati alla nuova quota. Quelli rotti e quelli in cemento saranno sostituiti con nuovi chiusini in ghisa sferoidale. L’intervento prevede anche il miglioramento della ricettività dell’attuale impianto fognario con la pulizia delle caditoie e la scovolatura degli allacci agli impianti fognari, se necessaria.

I lavori comportano il restringimento di carreggiata nei tratti di volta in volta interessati con conseguente divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, senso unico alternato regolato da semafori e limite di velocità di 30 km/h. Sulla fine dell’intervento, il Comune fa sapere che al massimo lunedì 30 ottobre i lavori termineranno. La riasfaltatura dell’incrocio verrà eseguita dopo la riapertura dello svincolo Livorno Sud in Variante.

Condividi: