Un calendario con i cani in cerca di adozione de “La Cuccia nel Bosco”

Un viaggio lungo dodici mesi in compagnia di Iago, Luna, Pepe, e ancora Ernesto, Attilio, Vipera e tutti gli altri amici a quattro zampe ospiti del canile comunale

Un viaggio lungo dodici mesi in compagnia di Iago, Luna, Pepe, e ancora Ernesto, Attilio, Vipera e tutti gli altri amici a quattro zampe ospiti del canile comunale “La cuccia nel bosco”. Sono loro, infatti, i protagonisti del calendario pensato dall’Ufficio Tutela Animale del Comune di Livorno insieme al gestore del canile “La cuccia nel bosco” per dare una mano alla campagna di adozione degli “amici pelosi” “rifugiati” nel canile (clicca qui per scaricare il pdf del calendario).

“Adottami! Un amico non si compra, si sceglie!” è lo slogan che campeggia in ogni pagina del calendario; un messaggio che sembra provenire dagli stessi “quattro zampe” e da loro sottoscritto attraverso il disegno dell’impronta che lasciano con i loro morbidi cuscinetti.

I calendari saranno distribuiti in tutte le scuole primarie cittadine per essere affissi nei luoghi più frequentati dagli studenti, sperando che qualcuno possa essere incuriosito da quelle foto e magari spinto a fare visita al canile.

E chissà, la tenerezza e la simpatia dei suoi ospiti, potrebbero contribuire a mettere lo sprint alla campagna di adozione.

Per andare a trovare gli ospiti del canile, in vista di una adozione, questi i recapiti e gli orari.

Ufficio Tutela Animali – Canile Municipale “La Cuccia nel bosco”

Via dell’Ecologia 2 località Vallin Buio

E-mail: [email protected]; Tel: 0586 820350 – 0586 820351 – 333 6115042 (attivo in orario d’ufficio)

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì e Venerdì 9.00 – 13.00 / Martedì e Giovedì 15.30 – 17.30