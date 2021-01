Un capodanno… in turno! Mandaci il tuo scatto

Come ogni anno tanti livornesi hanno festeggiato l'arrivo della mezzanotte del nuovo anno in turno al lavoro. E tu? Eri al lavoro? Manda il tuo scatto a [email protected]

Mediagallery

Come ogni anno tanti livornesi hanno festeggiato l’arrivo della mezzanotte del nuovo anno in turno al lavoro. Un brindisi quindi particolare, lontano magari dalle famiglie, che proprio per questo assume un valore particolare. L’anno nuovo è iniziato lasciandosi alle spalle un 2020 che difficilmente scorderemo. Ecco alcuni scatti di chi, questo 2021, lo ha salutato insieme ai colleghi con una divisa indosso o un casco in testa o un cartellino da timbrare all’alba.

