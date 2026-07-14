Un caso di Dengue, disinfestazione al Parterre e in zona Lamarmora

L'Usl Toscana nord ovest ha segnalato un paziente ricoverato nel reparto Malattie Infettive. Il Comune ha emesso un'ordinanza che dispone la disinfestazione straordinaria contro la zanzara tigre nell'area intorno all'ospedale, compreso il Parco Pertini, e nel raggio di 200 metri intorno a via Lamarmora. Parco Pertini chiuso già da oggi

Il Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest (Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Livornese) ha segnalato stamani al Comune di Livorno che al reparto Malattie Infettive dell’Ospedale è ricoverato un paziente affetto da Dengue (si tratta di un uomo di ritorno da un soggiorno nel Sud-Est Asiatico con lievi sintomi febbrili che non rappresenta un rischio diretto di contagio per altre persone e che è attualmente ricoverato in buone condizioni di salute). L’Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL Toscana nord ovest, ricevuta la segnalazione del caso, ha richiesto al Comune di Livorno un intervento precauzionale di disinfestazione in prossimità dell’abitazione dell’uomo e all’interno dell’ospedale. Come previsto dalla normativa regionale e nazionale di prevenzione delle arbovirosi, l’Asl ha prescritto al Comune di effettuare, tramite un soggetto specializzato, una disinfestazione urgente per abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre e ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi. Le aree individuate dall’Azienda sanitaria sono l’area intorno all’Ospedale, compreso il Parco Pertini, e l’area nel raggio di 200 metri intorno a via Lamarmora. L’ordinanza firmata dal sindaco Luca Salvetti (n. 249 del 14 luglio 2026) dispone che la disinfestazione venga eseguita mercoledì 15 luglio con interventi insetticidi sia contro gli esemplari adulti di zanzara sia contro le larve, oltre alla ricerca e all’eliminazione dei focolai larvali peri-domestici, sia su suolo pubblico sia nelle proprietà private. L’intervento sarà eseguito dalla ditta Diseco e dovrebbe iniziare intorno alle ore 17 nell’area Parco Pertini-Ospedale, per poi proseguire in serata fino al completamento delle operazioni nella zona di via Lamarmora. Il Parco Pertini è chiuso già da oggi. Nel dettaglio, l’area nel raggio di 200 metri intorno a via Lamarmora comprende via della Cinta esterna (fino a via del Cedro), via del Cedro, via Torretta, via Eugenia, via Solferino, via della Cappellina, via del Leone, via dell’Unghero, via Palestro (fino a via Adriana) e via Adriana. L’area interessata intorno all’Ospedale è invece compresa nel perimetro delimitato da viale Alfieri, via Gramsci, via dell’Olmo, via della Meridiana, via Francesco Chiusa e l’area verde del Parco Pertini. L’ordinanza prescrive ai residenti, agli amministratori condominiali, agli operatori commerciali, ai gestori di attività produttive e a tutti coloro che abbiano la disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle zone interessate di consentire l’accesso agli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi e adulticidi e per la rimozione dei focolai larvali presenti nelle aree esterne private, attenendosi inoltre alle indicazioni fornite dagli operatori per evitare che i focolai si riformino. Durante il trattamento è raccomandato restare al chiuso con porte e finestre chiuse, sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio d’aria, tenere gli animali domestici al chiuso e proteggere ricoveri e suppellettili, oltre a raccogliere o proteggere con teli di plastica frutta e verdura degli orti. Dopo l’intervento viene raccomandato di attendere 15 giorni prima di consumare eventuali prodotti ortofrutticoli esposti al trattamento, lavandoli accuratamente e sbucciando la frutta, oltre a pulire mobili, suppellettili e giochi dei bambini rimasti all’esterno. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida è necessario lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza potranno essere applicate sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000. L’Amministrazione comunale invita infine i cittadini alla collaborazione per consentire l’accesso alle pertinenze esterne di loro competenza.

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