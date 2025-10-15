Un caso di West Nile, oggi dalle ore 18 parterre chiuso per disinfestazione

Il parco resterà chiuso per le 24 ore successive all'intervento

Il Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato al Comune di Livorno che al reparto Malattie Infettive dell’Ospedale è ricoverato un paziente affetto da virus West Nile, malattia tropicale trasmessa dalla zanzara Culex (la zanzara comune). Come prevede la legge, l’Asl ha quindi prescritto al Comune di effettuare, tramite un soggetto specializzato, una disinfestazione urgente per emergenza sanitaria indicando anche la zona, ovvero le aree pubbliche corrispondenti al Parco Pertini in viale Carducci. L’intervento di disinfestazione sarà svolto a partire dalle ore 18 di mercoledì 15 ottobre. Il parco resterà chiuso per le 24 ore successive all’intervento, come previsto nell’ordinanza sindacale n. 327 del 15-10-2025.

