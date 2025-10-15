Un caso di West Nile, oggi dalle ore 18 parterre chiuso per disinfestazione
foto di archivio
Il parco resterà chiuso per le 24 ore successive all'intervento
Il Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato al Comune di Livorno che al reparto Malattie Infettive dell’Ospedale è ricoverato un paziente affetto da virus West Nile, malattia tropicale trasmessa dalla zanzara Culex (la zanzara comune). Come prevede la legge, l’Asl ha quindi prescritto al Comune di effettuare, tramite un soggetto specializzato, una disinfestazione urgente per emergenza sanitaria indicando anche la zona, ovvero le aree pubbliche corrispondenti al Parco Pertini in viale Carducci. L’intervento di disinfestazione sarà svolto a partire dalle ore 18 di mercoledì 15 ottobre. Il parco resterà chiuso per le 24 ore successive all’intervento, come previsto nell’ordinanza sindacale n. 327 del 15-10-2025.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.