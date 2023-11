Un caso sospetto di virus Chikungunya, disposta la disinfestazione

Già dimessa la paziente, una donna di circa 50 anni, in buone condizioni di salute e non più in grado di trasmettere la malattia. La disinfestazione da parte di Aamps dovrebbe partire lunedì 13 novembre alle 21 al parco Pertini, a seguire Parco Centro Città, giardini e terrazzi privati. Il sindaco: “Si tratta di un’operazione che dobbiamo svolgere nell’interesse di tutti, per cui chiediamo la massima collaborazione". Il virus Chikungunya, tipico delle aree tropicali, può essere trasmesso esclusivamente tramite puntura di una zanzara tigre

Nel reparto di Malattie Infettive, diretto dal primario Spartaco Sani, è stato individuato un caso sospetto di virus Chikungunya. Come si legge in un comunicato stampa dell’azienda sanitaria inviato il 10 novembre la paziente, una donna di circa 50 anni, straniera, ma residente a Livorno è già stata dimessa in quanto in buone condizioni di salute e non più in grado di trasmettere la malattia. Il virus Chikungunya può essere trasmesso esclusivamente tramite puntura di una zanzara tigre. Per questo sono state disposte misure di disinfestazione mirate per la massima riduzione della popolazione di insetti “vettori”. Gli interventi seguono le indicazioni impartite dalla Regione Toscana attraverso lo specifico piano di sorveglianza delle arbovirosi (malattie virali trasmesse da vettori artropodi, come le zanzare e le zecche), che dispone l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali a carico della Pubblica Amministrazione nelle aree definite dal Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL.

Disposta la disinfestazione

Su indicazione dell’Asl, il Comune, tramite Aamps, effettuerà una disinfestazione da zanzare nell’area di via San Carlo e strade limitrofe e al parco Pertini che dovrebbe partire il 13 novembre alle 21 dal Parco Pertini (è necessaria una tregua dalla pioggia per evitare che il prodotto utilizzato venga immediatamente dilavato vanificandone l’efficacia). L’intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre e pertanto è necessario rafforzare la lotta all’insetto, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi sia in area pubblica che privata. Ne consegue che la disinfestazione dovrà essere effettuata, non solo nelle aree pubbliche, ma anche nelle aree aperte di pertinenza privata e per questo il Comune chiede la massima collaborazione ai cittadini. “Ci rendiamo conto che questo può rappresentare un piccolo disagio – dichiara il sindaco Luca Salvetti – ma si tratta di un’operazione che dobbiamo svolgere nell’interesse di tutti, per cui chiediamo la massima collaborazione. Naturalmente ci attiveremo con Aamps perché informi adeguatamente e per tempo i privati dove dovrà fare l’attività di disinfestazione”.

Le strade interessate

L’area di intervento individuata dalla locale Azienda Sanitaria comprende il parco pubblico cittadino denominato “Parco Pertini” e la zona prossimale a Via San Carlo per un raggio di 200 metri nella quale sono presenti aree pubbliche stradali, parchi pubblici e scuole e aree private con pertinenze esterne, nel cui perimetro sono comprese indicativamente le seguenti strade:

· corso Mazzini: civici pari dal n. 32 al n. 216 e civici dispari dal n. 27 al n. 217

· via Cecconi: civici dispari dal n. 1 al n. 21 e civici pari dal n. 2 al n. 26

· via San Carlo: civici pari dal n. 90 al n. 172 e civici dispari dal n. 81 al n. 239

· via Verdi: solo civici dispari dal n. 59 al n. 133;

