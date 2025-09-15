Un compleanno da sogno per Manuel: la maglia di Luka Modrić
Luka Modrić, notando lo striscione preparato da Manuel – in cui il bambino scriveva che il giorno dopo sarebbe stato il suo compleanno e che il suo sogno era ricevere la maglia del campione – ha deciso di accontentarlo
Per il suo 9º compleanno, Manuel aveva espresso un desiderio semplice ma speciale: ricevere la maglia del suo idolo, Luka Modrić. Così, insieme al babbo, è partito da Livorno con il Milan Club Viareggio, destinazione San Siro, per assistere a Milan-Bologna. Una serata già indimenticabile, con lo stadio gremito e il Milan vittorioso per 1-0, grazie a un gol firmato proprio dal fuoriclasse croato.
Ma la vera magia è arrivata al triplice fischio. Luka Modrić, notando lo striscione preparato da Manuel – in cui il bambino scriveva che il giorno dopo sarebbe stato il suo compleanno e che il suo sogno era ricevere la maglia del campione – ha deciso di accontentarlo. Davanti agli occhi emozionati di tutti, il pallone d’oro croato si è avvicinato e ha lanciato proprio a lui la sua maglia. Un momento unico, di quelli che restano impressi per sempre. Per Manuel non poteva esserci regalo più bello: un compleanno festeggiato con il suo papà, allo stadio dei sogni, con la maglia del suo idolo tra le mani.
Buon compleanno Manuel!
Riproduzione riservata ©
