Un defibrillatore donato dai tifosi Pielle installato fuori dallo stadio

La collocazione esterna allo stadio del macchinario salvavita ha lo scopo di poter salvare vite anche nei momenti di chiusura dell'Armando Picchi

Un defibrillatore donato da una rappresentanza della tifoseria della Pielle Livorno, sarà collocato sabato 2 aprile, alle 11, nella parete esterna della Curva Sud, lato via dei Pensieri. Saranno presenti il sindaco Luca Salvetti e la tifoseria della Pielle Livorno. Non appena conclusi i lavori, il defibrillatore sarà spostato sotto la gradinata.

La collocazione esterna allo stadio del macchinario salvavita ha lo scopo di poter salvare vite anche nei momenti di chiusura dello stadio.

Da via dei Pensieri transitano gli atleti che si allenano al camposcuola, nelle palestre, palazzetti e piscine che si trovano nelle strette vicinanze dello stadio. Inoltre il venerdì si svolge il consueto mercatino settimanale che attira molte persone.