Un defibrillatore nella zona industriale-artigianale di via Cimarosa

Il momento della consegna

Donato dallo studio di progettazione Area+ all'ASD Nutri il Movimento, il DAE potrà costituire un presidio non solo per la palestra ma anche a tutela della salute per l'intera zona e le numerose attività limitrofe

Dal 15 dicembre nella zona industriale-artigianale di via Cimarosa è presente una nuova postazione DAE. Lo studio di progettazione Area+ con sede in via Carraia 8 e guidato dall’arch. Mario Cenci, il geom. Marco Morelli e l’ing. Edoardo Marchetti ha donato il defibrillatore salvavita all’ASD Nutri il Movimento presieduta da Valerio Mecacci nella sua sede operativa di via Cimarosa 94, il box #MoveWithMeV. L’installazione si aggiunge alle numerose già presenti in città e potrà costituire un presidio non solo per la palestra ma anche a tutela della salute per l’intera zona e le numerose attività limitrofe. Un gesto di generosità e sensibilità non comuni.

