Un dipinto per omaggiare Mascagni

Dove un tempo sorgeva la casa natale del maestro Mascagni (in via Sant'Omobono, zona piazza Cavallotti), è stato inaugurato un dipinto eseguito dallo scenografo Antonio Morozzi, su tre saracinesche di un bar

Mediagallery A seguire è stato messo in scena un breve intervento musicale dedicato al compositore livornese, con l’esecuzione di tre brani dell'opera Cavalleria Rusticana

Sabato 7 dicembre si è ricordata la nascita del grande compositore e direttore d’orchestra livornese Pietro Mascagni (Livorno, 7 dicembre 1863 – Roma, 2 agosto 1945).

Per l’occasione, dove un tempo sorgeva la casa natale del maestro Mascagni (in via Sant’Omobono, 6/8/10, zona piazza Cavallotti), alle 16 è stato inaugurato un dipinto eseguito dallo scenografo Antonio Morozzi, su tre saracinesche del Bar Frassinelli (clicca sul link in fondo all’articolo per consultare la fotogallery a cura di Lorenzo Amore Bianco).

L’opera raffigura il volto del compositore livornese oltre che la scena di Cavalleria Rusticana “il Cavallo scalpita”. E’ tratto da immagini dell’opera omonima, rappresentata a Torino con la regia di Gabriele Lavia.

A seguire è stato messo in scena un breve intervento musicale dedicato al compositore, con l’esecuzione di tre brani dell’opera Cavalleria Rusticana, ovvero Intermezzo, Gli aranci olezzano, Il cavallo scalpita. Interpreti il baritono Michele Pierleoni, la pianista Stefania Casu, e la Corale Pietro Mascagni. All’evento ha partecipato anche l’associazione La Livornina con i propri figuranti.

L’intero evento, patrocinato dal Comune di Livorno, oltre a commemorare la nascita del nostro famoso concittadino, è stato a sostegno dell’Associazione Cure Palliative di Livorno.

Note sull’autore del dipinto – Antonio Morozzi, scenografo impegnato negli allestimenti teatrali ed espositivi da circa 20 anni, oltre alla recente realizzazione del futuro punto informazione comunale per l’esposizione su Amedeo Modigliani, è anche autore di un progetto in corso da 2 anni, che riguarda principalmente via Verdi, ove aforismi e dipinti di e su livornesi noti e celebri visitatori della nostra città raccontano, con le loro parole e i loro ritratti, la storia di Livorno ed accompagnano la quotidianità degli abitanti e dei passanti. A pochi passi dal dipinto su Pietro Mascagni che si è inaugurato sabato 7, sempre in via Sant’Omobono ha rappresentato “Il Carro Rosso” di Fattori, anch’egli nato a pochi passi da piazza Cavallotti.