“Un immenso grazie ai clienti”. Ludoville saluta piazza XX Settembre

Ludoville saluta piazza XX Settembre. L’annuncio della chiusura è della stessa catena di giocattoli attraverso la pagina Fb Ludoville Livorno. “Vogliamo congedarci da tutti i nostri clienti con un immenso grazie. Purtroppo la nostra avventura a Livorno è terminata, ci abbiamo messo impegno e passione ma tanti altri fattori non ci hanno permesso di andare avanti. Crediamo di non aver “lasciato questioni in sospeso” ma per qualsiasi necessità o chiarimento potete contattarci attraverso la pagina Fb oppure all’indirizzo [email protected]”. In seguito all’annuncio Fb pubblicato ieri pomeriggio, sono già tanti i commenti di rammarico dei clienti. Rimaniamo disponibili ad aggiungere qualche altra informazione da parte dell’azienda, che ringraziamo anticipatamente per la disponibilità.

