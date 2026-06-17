Un livornese ai vertici di Shiseido Italia: Riccardo Mascambruno nuovo Country General Manager

Nella foto principale a sinistra Vittorio Garavelli, Chief Business Officer Shiseido EMEA e a destra il livornese Riccardo Mascambruno, nuovo Country General Manager di Shiseido Italia

Con questa nomina, un professionista livornese assume dunque un ruolo di primo piano all'interno di una delle più importanti realtà internazionali del settore cosmetico e del lusso

Un livornese ai vertici di Shiseido Italia. La multinazionale giapponese leader nel settore della bellezza ha annunciato oggi a Milano la nomina di Riccardo Mascambruno, nato a Livorno 43 anni fa, come nuovo Country General Manager di Shiseido Italia a partire dal 22 giugno.

Mascambruno arriva alla guida della filiale italiana dopo aver maturato una consolidata esperienza internazionale nel mondo Beauty & Luxury. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in aziende di primo piano come Procter & Gamble, L’Oréal e successivamente Parfums Christian Dior, dove negli ultimi cinque anni ha svolto il ruolo di Country General Manager per la Grecia.

“Accolgo con grande soddisfazione l’arrivo di Riccardo in Shiseido Italia. La sua esperienza, la visione strategica e la profonda conoscenza del mercato Beauty rappresentano un valore importante per il futuro dell’azienda e per il continuo sviluppo del business nel mercato italiano”, ha dichiarato Vittorio Garavelli, Chief Business Officer Shiseido EMEA, durante la presentazione del nuovo manager a Milano.

Entusiasta per il nuovo incarico anche lo stesso Mascambruno: “Sono orgoglioso di entrare a far parte di Shiseido, un Gruppo che da sempre rappresenta un punto di riferimento globale per innovazione, cultura della bellezza e capacità di costruire brand iconici. Inizio questo nuovo percorso con entusiasmo, con l’obiettivo di contribuire alla crescita dell’azienda insieme ai team e ai partner del mercato italiano”.

Con questa nomina, un professionista livornese assume dunque un ruolo di primo piano all’interno di una delle più importanti realtà internazionali del settore cosmetico e del lusso.

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