Un livornese concorrente a Caduta Libera

Nella foto Valerio in tv durante la puntata di Caduta Libera dell'8 settembre

Valerio, livornese di 46 anni, impiegato amministrativo, è stato uno dei concorrenti di Caduta Libera in onda su Canale 5. Valerio ha preso parte a due puntate, quella del 6 e dell’8 settembre, e si è detto molto contento dell’esperienza vissuta. “E’ la prima volta – spiega – che partecipo ad un game show televisivo – e il fatto di esserci riuscito per me è come una vittoria”.

