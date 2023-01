Un livornese nella nuova serie su Netflix

Emanuel Cirinei e la copertina online sul sito di Netflix della serie I milioni di Gunther

La docuserie, in cui la piattaforma streaming racconta la storia del pastore tedesco milionario e del farmacologo pisano Maurizio Mian, vede la partecipazione di Emanuel Cirinei: "Nell'intervista racconto l'esperienza e conoscenza di 15 anni con Maurizio"

“Un cane con un fondo fiduciario non è la parte più strana della storia. Anche l’eccentrico custode di Gunther ha trascorso una vita lussuosa… con un entourage di seguaci”. Così Netflix presenta la nuova docu-serie in programma dal 1 febbraio (in 195 Paesi e 32 lingue). I milioni di Gunther vedrà anche la partecipazione di un livornese, Emanuel Cirinei, 44 anni, imprenditore nel campo della cosmetica: “Quando sono stato contattato da Aurelien Leturgie per fare questa intervista (girata a Livorno, ndr) – racconta – ricordo di aver controllato la cover del cellulare perché ho pensato di aver risposto al cellulare sbagliato. Dopo qualche secondo ho detto ecco ci risiamo, questa è opera sicuramente di Maurizio”. Nella docuserie, in cui la piattaforma streaming racconta la storia del pastore tedesco milionario e del farmacologo pisano Maurizio Mian, Cirinei “racconta l’esperienza e conoscenza di 15 anni con Maurizio, 15 anni durante i quali ho fatto parte per quattro volte del gruppo di Maurizio”.

